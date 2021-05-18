Сегодня, 18 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 102 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение 20-летней дочери устричного барона Даши. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 20-летняя дочь устричного магната таинственно исчезает с заправки. Следом за ней пропадает ее парень ― Денис. Следователи предполагают, что девушка сама могла сбежать от чрезмерного контроля отца.

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В 102 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Имеет ли отношение к похищению Даши таинственный любовник, с которым общалась девушка?

Куда пропал молодой парень Дарьи, у которого перед исчезновением была девушка?

Неужели Дашу никто не похищал, а она скрывается у своего дяди?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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