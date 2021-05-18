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«Слід»: чем заинтересует 102 серия детективного сериала

18.05.2021

Сегодня, 18 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 102 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение 20-летней дочери устричного барона Даши. Все детали читайте в материале. 

след

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 20-летняя дочь устричного магната таинственно исчезает с заправки. Следом за ней пропадает ее парень ― Денис. Следователи предполагают, что девушка сама могла сбежать от чрезмерного контроля отца. 

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В 102 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Имеет ли отношение к похищению Даши таинственный любовник, с которым общалась девушка?
  • Куда пропал молодой парень Дарьи, у которого перед исчезновением была девушка?
  • Неужели Дашу никто не похищал, а она скрывается у своего дяди?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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