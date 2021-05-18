«Слід»: чем заинтересует 102 серия детективного сериала
18.05.2021
Сегодня, 18 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 102 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение 20-летней дочери устричного барона Даши. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 20-летняя дочь устричного магната таинственно исчезает с заправки. Следом за ней пропадает ее парень ― Денис. Следователи предполагают, что девушка сама могла сбежать от чрезмерного контроля отца.