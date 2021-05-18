Сьогодні, 18 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 102 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення 20-річної доньки устричного барона Даші. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 20-річна донька устричного магната таємничо зникає з заправки. Слідом за нею пропадає її хлопець ― Денис. Слідчі припускають, що дівчина сама могла втекти від надмірного контролю батька.

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У 102 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний до викрадення Даші таємничий коханець, з яким спілкувалася дівчина?

Куди пропав молодий хлопець Дар’ї, у якого перед зникненням була дівчина?

Невже Дашу ніхто не викрадав, а вона переховується у свого дядька?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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