Сегодня, 17 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 101 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство бизнесмена Юрия Форманчука и его девушки. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Известного бизнесмена Юрия Форманчука убили, накинув ему на шею петлю на улице из автомобиля. Следователи установили, что погибший занимался сомнительным бизнесом. Мог ли он стать причиной смерти, или виной всему бывший жених его нынешней девушки?

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В 101 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Имеет ли отношение к смерти Юрия Форманчука бывший жених его любимой девушки?

Кому и за что погибший был должен 12 миллионов гривен?

Кто и за что убил коллегу Юрия Форманчука таким же способом?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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