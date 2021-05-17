Сьогодні, 17 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 101 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство бізнесмена Юрія Форманчука і його дівчини. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Відомого бізнесмена Юрія Форманчука вбили, накинувши йому на шию петлю на вулиці з автомобіля. Слідчі встановили, що загиблий займався сумнівним бізнесом. Чи міг він стати причиною смерті, а чи в усьому винен колишній наречений його нинішньої дівчини?

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У 101 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний до смерті Юрія Форманчука колишній наречений його коханої дівчини?

Кому і за що загиблий заборгував 12 мільйонів гривень?

Хто і за що вбив колегу Юрія Форманчука в такий самий спосіб?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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