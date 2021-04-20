Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 98 серия детективного сериала

20.04.2021

Сегодня, 20 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 98 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать побег заключенного Максима Скобцева и смерть капитана полиции. Все детали читайте в материале. 

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Калиновские бандиты Артем Завгородний и Максим Скобцев подрывают и грабят почтовое отделение в столице. Их задерживают и сажают за решетку. Через три года Скобцев исчезает из тюрьмы. 

Больше по теме: Детективные сериалы: премьеры 2021 года

В 98 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Каким образом Скобцеву удалось бежать из тюрьмы?
  • Кто задушил капитана полиции, который искал сбежавшего заключенного?
  • Неужели у Скобцева появились сообщники?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 98 серия детективного сериала

Сериал Слід 98 серия на сайте СТБ уже 20.04.2021. О чем сюжет девяносто восьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить