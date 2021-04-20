«Слід»: чем заинтересует 98 серия детективного сериала
20.04.2021
Сегодня, 20 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 98 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать побег заключенного Максима Скобцева и смерть капитана полиции. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Калиновские бандиты Артем Завгородний и Максим Скобцев подрывают и грабят почтовое отделение в столице. Их задерживают и сажают за решетку. Через три года Скобцев исчезает из тюрьмы.