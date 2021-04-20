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«Слід»: чим зацікавить 98 серія детективного серіалу

20.04.2021

Сьогодні, 20 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 98 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть втечу в’язня Максима Скобцева і смерть капітана поліції. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Калинівські бандити Артем Завгородній і Максим Скобцев підривають і грабують поштове відділення в столиці. Їх затримують і садять за ґрати. Через три роки Скобцев зникає з в’язниці.

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У 98 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Яким чином Скобцеву вдалося втекти з в’язниці?
  • Хто задушив капітана поліції, який розшукував в’язня-втікача?
  • Невже у Скобцева з’явилися спільники?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 98 серія детективного серіалу

Серіал Слід 98 серія на сайті СТБ вже 20.04.2021. Про що сюжет дев'яносто восьмої серії фільму Слід читайте в анонсі

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