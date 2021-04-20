«Слід»: чим зацікавить 98 серія детективного серіалу
20.04.2021
Сьогодні, 20 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 98 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть втечу в’язня Максима Скобцева і смерть капітана поліції. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Калинівські бандити Артем Завгородній і Максим Скобцев підривають і грабують поштове відділення в столиці. Їх затримують і садять за ґрати. Через три роки Скобцев зникає з в’язниці.
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У 98 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Яким чином Скобцеву вдалося втекти з в’язниці?
- Хто задушив капітана поліції, який розшукував в’язня-втікача?
- Невже у Скобцева з’явилися спільники?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
Video: «Слід»: чим зацікавить 98 серія детективного серіалу
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