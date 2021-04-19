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«Слід»: чем заинтересует 97 серия детективного сериала

19.04.2021

Сегодня, 19 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 97 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство директора школы бальных танцев и тренера Андрея Грубича. Все детали читайте в материале. 

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. На заброшенном автопаркинге находят труп директора школы бальных танцев и тренера Андрея Грубича ― ему выстрелили в голову из ружья почти вплотную. 

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В 97 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и зачем застрелил директора школы бальных танцев?
  • Неужели школа давно не приносила дохода?
  • Куда исчезали деньги, которые родители платили за занятия своих детей?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 97 серия детективного сериала

Сериал Слід 97 серия на сайте СТБ уже 19.04.2021. О чем сюжет девяносто седьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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