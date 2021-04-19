Сегодня, 19 апреля, в 16:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 97 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство директора школы бальных танцев и тренера Андрея Грубича. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. На заброшенном автопаркинге находят труп директора школы бальных танцев и тренера Андрея Грубича ― ему выстрелили в голову из ружья почти вплотную.

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В 97 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто и зачем застрелил директора школы бальных танцев?

Неужели школа давно не приносила дохода?

Куда исчезали деньги, которые родители платили за занятия своих детей?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 97 серия детективного сериала Сериал Слід 97 серия на сайте СТБ уже 19.04.2021. О чем сюжет девяносто седьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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