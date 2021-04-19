Сьогодні, 19 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 97 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство директора школи бальних танців і тренера Андрія Грубича. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

На покинутому автопаркінгу знаходять труп директора школи бальних танців і тренера Андрія Грубича ― йому вистрілили в голову з рушниці майже впритул.

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У 97 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто і навіщо застрелив директора школи бальних танців?

Невже школа давно не приносила доходу?

Куди зникали гроші, які батьки платили за заняття своїх дітей?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 97 серія детективного серіалу Серіал Слід 97 серія на сайті СТБ вже 19.04.2021. Про що сюжет дев'яносто сьомої серії фільму Слід читайте в анонсі

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