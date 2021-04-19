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«Слід»: чим зацікавить 97 серія детективного серіалу

19.04.2021

Сьогодні, 19 квітня, о 16:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 97 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство директора школи бальних танців і тренера Андрія Грубича. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

На покинутому автопаркінгу знаходять труп директора школи бальних танців і тренера Андрія Грубича ― йому вистрілили в голову з рушниці майже впритул.

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У 97 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і навіщо застрелив директора школи бальних танців?
  • Невже школа давно не приносила доходу?
  • Куди зникали гроші, які батьки платили за заняття своїх дітей?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 97 серія детективного серіалу

Серіал Слід 97 серія на сайті СТБ вже 19.04.2021. Про що сюжет дев'яносто сьомої серії фільму Слід читайте в анонсі

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