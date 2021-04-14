Сегодня, 14 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 95 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать преступления, связанные с незаконной трансплантацией органов. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Бизнесмен Валерий Дьяченко приходит в себя на улице и обнаруживает, что у него вырезаны тестикулы. Он остался жив. Следователи предполагают, что имеют дело с незаконной трансплантацией органов или с местью брошенной любовницы.

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В 95 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели в городе орудует банда, которая занимается незаконной продажей человеческих органов?

Имеет ли отношение к удалению тестикул бывшая любовница Валерия?

Почему второй случай с ампутированными тестикулами отличается особой жестокостью?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 95 серия детективного сериала Сериал Слід 95 серия на сайте СТБ уже 14.04.2021. О чем сюжет девяностой пятой фильма Слід читайте в анонсе

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