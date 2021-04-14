Сьогодні, 14 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 95 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією органів. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Бізнесмен Валерій Дяченко приходить до тями на вулиці і виявляє, що в нього вирізано тестикули. Він залишився живий. Слідчі припускають, що мають справу з незаконною трансплантацією органів або з помстою покинутої коханки.

Більше на тему: Катерина Червона ― тендітна дівчина зі сталевим характером

У 95 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже в місті орудує банда, яка займається незаконним продажем людських органів?

Чи причетна до видалення тестикул колишня коханка Валерія?

Чому другий випадок з ампутованими тестикулами відрізняється особливою жорстокістю?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 95 серія детективного серіалу Серіал Слід 95 серія на сайті СТБ вже 14.04.2021. Про що сюжет дев'яностої п'ятої фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.