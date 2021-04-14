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«Слід»: чим зацікавить 95 серія детективного серіалу

14.04.2021

Сьогодні, 14 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 95 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть злочини, пов’язані з незаконною трансплантацією органів. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Бізнесмен Валерій Дяченко приходить до тями на вулиці і виявляє, що в нього вирізано тестикули. Він залишився живий. Слідчі припускають, що мають справу з незаконною трансплантацією органів або з помстою покинутої коханки.

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У 95 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже в місті орудує банда, яка займається незаконним продажем людських органів?
  • Чи причетна до видалення тестикул колишня коханка Валерія?
  • Чому другий випадок з ампутованими тестикулами відрізняється особливою жорстокістю?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 95 серія детективного серіалу

Серіал Слід 95 серія на сайті СТБ вже 14.04.2021. Про що сюжет дев'яностої п'ятої фільму Слід читайте в анонсі

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