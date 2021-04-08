Сегодня, 8 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 92 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочную смерть девушки, тело которой нашли в лесу. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Студенты принимают участие в тематическом квесте в лесу и находят замороженное тело девушки. Следователи ОСА выясняют, что до такого состояния заморозки тело можно довести только в морозильной камере…

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В 92 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Каким образом замороженное тело девушки оказалось в лесу?

Неужели смерть девушки связана с ее расследованиями некомпетентности в супермаркетах?

Имеет ли начальство погибшей отношение к ее смерти?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 92 серия детективного сериала Сериал Слід 92 серия на сайте СТБ уже 08.04.2021. О чем сюжет девяносто второй серии фильма Слід читайте в анонсе

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