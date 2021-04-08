«Слід»: чем заинтересует 92 серия детективного сериала
Сегодня, 8 апреля, в 15:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 92 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочную смерть девушки, тело которой нашли в лесу. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Студенты принимают участие в тематическом квесте в лесу и находят замороженное тело девушки. Следователи ОСА выясняют, что до такого состояния заморозки тело можно довести только в морозильной камере…
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В 92 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Каким образом замороженное тело девушки оказалось в лесу?
- Неужели смерть девушки связана с ее расследованиями некомпетентности в супермаркетах?
- Имеет ли начальство погибшей отношение к ее смерти?
- Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?
Video: «Слід»: чем заинтересует 92 серия детективного сериала
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