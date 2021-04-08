Сьогодні, 8 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 92 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати загадкову смерть дівчини, тіло якої знайшли в лісі. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Студенти беруть участь у тематичному квесті в лісі і знаходять заморожене тіло дівчини. Слідчі ОСА з’ясовують, що до такого стану заморозки тіло можна довести лише в морозильній камері…

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У 92 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Як заморожене тіло дівчини опинилося в лісі?

Невже смерть дівчини пов’язана з її розслідуваннями некомпетентності в супермаркетах?

Чи причетне начальство загиблої до її смерті?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 92 серія детективного серіалу Серіал Слід 92 серія на сайті СТБ вже 08.04.2021. Про що сюжет дев'яносто другій серії фільму Слід читайте в анонсі

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