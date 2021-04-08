«Слід»: чим зацікавить 92 серія детективного серіалу
Сьогодні, 8 квітня, о 15:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 92 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати загадкову смерть дівчини, тіло якої знайшли в лісі. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Студенти беруть участь у тематичному квесті в лісі і знаходять заморожене тіло дівчини. Слідчі ОСА з’ясовують, що до такого стану заморозки тіло можна довести лише в морозильній камері…
Більше на тему: Що подивитися на карантині: найкращі фільми
У 92 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Як заморожене тіло дівчини опинилося в лісі?
- Невже смерть дівчини пов’язана з її розслідуваннями некомпетентності в супермаркетах?
- Чи причетне начальство загиблої до її смерті?
- Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?
Video: «Слід»: чим зацікавить 92 серія детективного серіалу
Читайте нас також у Viber і Telegram.