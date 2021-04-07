Сегодня, 7 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 91 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть неизвестного мужчины, тело которого нашли в парке. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. В сквере находят тело мужчины, которого убили ударом арматуры по голове. В кармане погибшего целая пачка фото с несовершеннолетней девочкой. Следствие решает, что это педофил, которого, возможно, убила его жертва. Впоследствии выясняется, что на фото школьница Татьяна Снижковская, которая и сама пропала. Мать девочки смертельно больна и просит команду ОСА найти ребенка.

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В 91 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели погибший действительно был педофилом?

Возможно ли, что погибшего мужчину убила его жертва?

Куда пропала школьница Татьяна Снижковская?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 91 серия детективного сериала Сериал Слід 91 серия на сайте СТБ уже 07.04.2021. О чем сюжет девяносто первой серии фильма Слід читайте в анонсе

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