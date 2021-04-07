Сьогодні, 7 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 91 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати смерть невідомого чоловіка, тіло якого знайшли в парку. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

У сквері знаходять тіло чоловіка, якого вбили ударом арматури по голові. У кишені загиблого була ціла пачка фото з неповнолітньою дівчинкою. Слідство вирішує, що це педофіл, якого, можливо, вбила його жертва. Згодом з’ясовується, що на фото школярка Тетяна Сніжковська, яка й сама зникла. Мати дівчинки смертельно хвора і просить команду ОСА знайти дитину.

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У 91 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже загиблий справді був педофілом?

Чи можливо, що загиблого чоловіка вбила його жертва?

Куди зникла школярка Тетяна Сніжковська?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 91 серія детективного серіалу Серіал Слід 91 серія на сайті СТБ вже 07.04.2021. Про що сюжет дев'яносто першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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