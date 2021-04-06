Сегодня, 6 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 90 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение невесты бизнесмена Григория Чекунова ― Натальи Фищук. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Накануне свадьбы исчезает невеста бизнесмена Григория Чекунова ― Наталья Фищук. Через два дня похищают его сына от первого брака ― Никиту. Мать Никиты обращается к команде ОСА.

Больше по теме: Топ-10 детективных сериалов

В 90 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Зачем после похищения невесты Григория неизвестные похитили и его сына?

Почему накануне исчезновения Натальи и Никиты Григорию угрожал его бывший водитель ― Семен Кошицкий?

Неужели мужчина похитил двоих людей ради денег?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 90 серия детективного сериала Сериал Слід 90 серия на сайте СТБ уже 06.04.2021. О чем сюжет девяностой серии фильма Слід читайте в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram.