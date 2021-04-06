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«Слід»: чем заинтересует 90 серия детективного сериала

06.04.2021

Сегодня, 6 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 90 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение невесты бизнесмена Григория Чекунова ― Натальи Фищук. Все детали читайте в материале. 

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Накануне свадьбы исчезает невеста бизнесмена Григория Чекунова ― Наталья Фищук. Через два дня похищают его сына от первого брака ― Никиту. Мать Никиты обращается к команде ОСА. 

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В 90 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Зачем после похищения невесты Григория неизвестные похитили и его сына?
  • Почему накануне исчезновения Натальи и Никиты Григорию угрожал его бывший водитель ― Семен Кошицкий?
  • Неужели мужчина похитил двоих людей ради денег?
  • Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 90 серия детективного сериала

Сериал Слід 90 серия на сайте СТБ уже 06.04.2021. О чем сюжет девяностой серии фильма Слід читайте в анонсе

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