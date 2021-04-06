«Слід»: чим зацікавить 90 серія детективного серіалу
Сьогодні, 6 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 90 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення нареченої бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталії Фіщук. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Напередодні весілля зникає наречена бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталя Фіщук. Через два дні викрадають його сина від першого шлюбу ― Микиту. Мати Микити звертається до команди ОСА.
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У 90 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Навіщо після викрадення нареченої Григорія невідомі викрали і його сина?
- Чому напередодні зникнення Наталії та Микити Григорію погрожував його колишній водій ― Семен Кошицький?
- Невже чоловік викрав двох людей заради грошей?
- Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?
Video: «Слід»: чим зацікавить 90 серія детективного серіалу
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