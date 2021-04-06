Сьогодні, 6 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 90 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення нареченої бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталії Фіщук. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Напередодні весілля зникає наречена бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталя Фіщук. Через два дні викрадають його сина від першого шлюбу ― Микиту. Мати Микити звертається до команди ОСА.

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У 90 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Навіщо після викрадення нареченої Григорія невідомі викрали і його сина?

Чому напередодні зникнення Наталії та Микити Григорію погрожував його колишній водій ― Семен Кошицький?

Невже чоловік викрав двох людей заради грошей?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 90 серія детективного серіалу Серіал Слід 90 серія на сайті СТБ вже 06.04.2021. Про що сюжет дев'яностої серії фільму Слід читайте в анонсі

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