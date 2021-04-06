Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 90 серія детективного серіалу

06.04.2021

Сьогодні, 6 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 90 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення нареченої бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталії Фіщук. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Напередодні весілля зникає наречена бізнесмена Григорія Чекунова ― Наталя Фіщук. Через два дні викрадають його сина від першого шлюбу ― Микиту. Мати Микити звертається до команди ОСА.

Більше на тему: Топ-10 детективних серіалів

У 90 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Навіщо після викрадення нареченої Григорія невідомі викрали і його сина?
  • Чому напередодні зникнення Наталії та Микити Григорію погрожував його колишній водій ― Семен Кошицький?
  • Невже чоловік викрав двох людей заради грошей?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 90 серія детективного серіалу

Серіал Слід 90 серія на сайті СТБ вже 06.04.2021. Про що сюжет дев'яностої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати