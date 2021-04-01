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«Слід»: чем заинтересует 88 серия детективного сериала

01.04.2021

Сегодня, 1 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 88 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть десятимесячного ребенка Ореста Болотненко. Все детали читайте в материале. 

слід

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Наследника алюминиевой империи 10-месячного Ореста Болотненко отравили сильным барбитуратом. Подозрения падают на акушера-гинеколога Романа Федоренко.

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В 88 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Неужели к убийству 10-месячного ребенка причастен врач Алисы Роман Федоренко, который помог женщине забеременеть?
  • Имеет ли отношение к смерти Ореста его родная тетя?
  • Неужели погибший мальчик Орест не является сыном Алисы Болотненко?
  • Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 88 серия детективного сериала

Сериал Слід 88 серия на сайте СТБ уже 01.04.2021. О чем сюжет восемьдесят восьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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