Сегодня, 1 апреля, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 88 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть десятимесячного ребенка Ореста Болотненко. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Наследника алюминиевой империи 10-месячного Ореста Болотненко отравили сильным барбитуратом. Подозрения падают на акушера-гинеколога Романа Федоренко.

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В 88 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели к убийству 10-месячного ребенка причастен врач Алисы Роман Федоренко, который помог женщине забеременеть?

Имеет ли отношение к смерти Ореста его родная тетя?

Неужели погибший мальчик Орест не является сыном Алисы Болотненко?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 88 серия детективного сериала Сериал Слід 88 серия на сайте СТБ уже 01.04.2021. О чем сюжет восемьдесят восьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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