Сьогодні, 1 квітня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 88 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати смерть 10-місячного Ореста Болотненка. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Спадкоємця алюмінієвої імперії 10-місячного Ореста Болотненка отруїли сильним барбітуратом. Підозри падають на акушера-гінеколога Романа Федоренка.

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У 88 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже до вбивства 10-місячної дитини причетний лікар Аліси Роман Федоренко, який допоміг жінці завагітніти?

Чи причетна до смерті Ореста його рідна тітка?

Невже загиблий хлопчик Орест не є сином Аліси Болотненко?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний кризовий злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 88 серія детективного серіалу Серіал Слід 88 серія на сайті СТБ вже 01.04.2021. Про що сюжет вісімдесят восьмий серії фільму Слід читайте в анонсі

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