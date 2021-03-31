«Слід»: чем заинтересует 87 серия детективного сериала
31.03.2021
Сегодня, 31 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 87 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть ведущего специалиста клиники репродуктивной медицины «Счастливая семья» Елены Дудник. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Клинику репродуктивной медицины «Счастливая семья» несколько недель терроризирует бездомный Леонид Кот. После его ссоры с ведущим специалистом клиники ― врачом Еленой Дудник ― ее находят задушенной в собственной квартире. Команда ОСА на шее Елены обнаруживает следы мужских рук…