Сегодня, 31 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 87 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть ведущего специалиста клиники репродуктивной медицины «Счастливая семья» Елены Дудник. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Клинику репродуктивной медицины «Счастливая семья» несколько недель терроризирует бездомный Леонид Кот. После его ссоры с ведущим специалистом клиники ― врачом Еленой Дудник ― ее находят задушенной в собственной квартире. Команда ОСА на шее Елены обнаруживает следы мужских рук…

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В 87 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Причастен ли к смерти Елены бездомный Леонид Кот?

Что стало причиной ссоры Елены с Леонидом?

Неужели Елену задушили, чтобы отомстить?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 87 серия детективного сериала Сериал Слід 87 серия на сайте СТБ уже 31.03.2021. О чем сюжет восемьдесят седьмой серии фильма Слід читайте в анонсе

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