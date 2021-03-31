Сьогодні, 31 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 87 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати смерть провідної спеціалістки клініки репродуктивної медицини «Щаслива сім’я» Олени Дудник. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Клініку репродуктивної медицини «Щаслива сім’я» кілька тижнів тероризує безхатько Леонід Кіт. Після його сварки з провідною фахівчинею клініки ― лікаркою Оленою Дудник ― її знаходять задушеною у власній квартирі. Команда ОСА на шиї Олени виявляє сліди чоловічих рук…

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У 87 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний до смерті Олени бездомний Леонід Кіт?

Що стало причиною сварки Олени з Леонідом?

Невже Олену задушили, щоб помститися?

Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 87 серія детективного серіалу Серіал Слід 87 серія на сайті СТБ вже 31.03.2021. Про що сюжет вісімдесят сьомої серії фільму Слід читайте в анонсі

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