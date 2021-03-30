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«Слід»: чем заинтересует 86 серия детективного сериала

30.03.2021

Сегодня, 30 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 86 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать двойное убийство детектива и молодой девушки. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Лилия Холод погибла в собственной квартире. В ее дворе следователи ОСА обнаруживают также тело частного детектива Анатолия Коваля. Обе жертвы погибли от пули, выпущенной из одного пистолета. 

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В 86 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Неужели Лилия стала случайной жертвой преступления?
  • Кто заказал убийство частного детектива?
  • Почему первым подозреваемым в двойном убийстве стал наркоман?
  • Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 86 серия детективного сериала

Сериал Слід 86 серия на сайте СТБ уже 30.03.2021. О чем сюжет восемьдесят шестой серии фильма Слід читайте в анонсе

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