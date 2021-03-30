«Слід»: чем заинтересует 86 серия детективного сериала
30.03.2021
Сегодня, 30 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 86 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать двойное убийство детектива и молодой девушки. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Лилия Холод погибла в собственной квартире. В ее дворе следователи ОСА обнаруживают также тело частного детектива Анатолия Коваля. Обе жертвы погибли от пули, выпущенной из одного пистолета.