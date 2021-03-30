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«Слід»: чим зацікавить 86 серія детективного серіалу

30.03.2021

Сьогодні, 30 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 86 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати подвійне вбивство детектива і молодої дівчини. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Лілія Холод загинула у власній квартирі. У її дворі слідчі ОСА виявляють також тіло приватного детектива Анатолія Коваля. Обидві жертви загинули від кулі, випущеної з одного пістолета.

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У 86 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже Лілія стала випадковою жертвою злочину?
  • Хто замовив убивство приватного детектива?
  • Чому першим підозрюваним у подвійному вбивстві став наркоман?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 86 серія детективного серіалу

Серіал Слід 86 серія на сайті СТБ вже 30.03.2021. Про що сюжет вісімдесят шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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