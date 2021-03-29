Сегодня, 29 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 85 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство охранника автостоянки Николая Ершова. Все детали читайте в материале.

«Слід» – многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Пропажа суррогатной матери, нападение на скорую помощь и серийный маньяк, который охотится на молодых брюнеток, ― с чем еще столкнется ОСА?

На автостоянку ночью врываются трое неизвестных, которые открывают одну из машин. На соседней срабатывает сигнализация, и выбегают охранники. Бандиты убивают одного из них ― Николая Ершова ― и убегают. Команда ОСА на месте преступления задерживает некую Елену Пронько ― сотрудницу Подольской райгосадминистрации…

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В 85 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Что искали неизвестные на автостоянке?

Была ли случайной смерть охранника?

Какое отношение к преступлению имеет госслужащая Елена Пронько?

Удастся ли следователям ОСА распутать это сложное преступление?

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