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«Слід»: чим зацікавить 85 серія детективного серіалу

29.03.2021

Сьогодні, 29 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 85 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати вбивство охоронця автостоянки Миколи Єршова. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Зникнення сурогатної матері, напад на швидку допомогу і серійний маніяк, який полює на молодих брюнеток, ― із чим ще зіткнеться ОСА?

На автостоянку вночі вдираються троє невідомих, які відкривають одну з машин. На сусідній спрацьовує сигналізація, і вибігають охоронці. Бандити вбивають одного з них ― Миколу Єршова ― і тікають. Команда ОСА на місці злочину затримує Олену Пронько ― співробітницю Подільської райдержадміністрації…

Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

У 85 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Що шукали невідомі на автостоянці?
  • Чи була випадковою смерть охоронця?
  • Чи причетна до злочину держслужбовиця Олена Пронько?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розплутати цей складний злочин?

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