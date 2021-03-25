«Слід»: чем заинтересует 84 серия детективного сериала
Сегодня, 25 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 84 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение бизнес-леди Ирины Стебленко. Все детали читайте в материале.
«Слід» – многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Пропажа суррогатной матери, нападение на скорую помощь и серийный маньяк, который охотится на молодых брюнеток, ― с чем еще столкнется ОСА?
Исчезает бизнес-леди Ирина Стебленко. Ее мужу Максиму звонят с номера жены и требуют за нее выкуп. Максим вместе со своим тестем, известным бизнесменом, обращается к команде ОСА. Во время следствия выясняется, что у Ирины было много любовников, которым она давала деньги в долг…
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В 84 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- С какой целью похитили Ирину Стебленко?
- Причастны ли к исчезновению Ирины ее любовники?
- Неужели Ирину похитили ради денег или чтобы не возвращать долги?
- Удастся ли следователям ОСА спасти женщину, или они опоздают?
Video: «Слід»: чем заинтересует 84 серия детективного сериала
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