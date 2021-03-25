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«Слід»: чим зацікавить 84 серія детективного серіалу

25.03.2021

Сьогодні, 25 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 84 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення бізнес-леді Ірини Стебленко. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Зникнення сурогатної матері, напад на швидку допомогу і серійний маніяк, який полює на молодих брюнеток, ― із чим ще зіткнеться ОСА?

Зникає бізнес-леді Ірина Стебленко. Її чоловікові Максиму телефонують із номера дружини і вимагають за неї викуп. Максим разом зі своїм тестем, відомим бізнесменом, звертається до команди ОСА. Під час слідства з’ясовується, що в Ірини було багато коханців, яким вона позичала гроші…

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У 84 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • З якою метою викрали Ірину Стебленко?
  • Чи причетні до зникнення Ірини її коханці?
  • Невже Ірину викрали заради грошей або щоб не повертати борги?
  • Чи вдасться слідчим ОСА врятувати жінку, чи вони все ж запізняться?

Video: «Слід»: чим зацікавить 84 серія детективного серіалу

Серіал Слід 84 серія на сайті СТБ вже 25.03.2021. Про що сюжет вісімдесят четвертої серії фільму Слід читайте в анонсі

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