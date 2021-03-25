Сьогодні, 25 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 84 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення бізнес-леді Ірини Стебленко. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Зникнення сурогатної матері, напад на швидку допомогу і серійний маніяк, який полює на молодих брюнеток, ― із чим ще зіткнеться ОСА?

Зникає бізнес-леді Ірина Стебленко. Її чоловікові Максиму телефонують із номера дружини і вимагають за неї викуп. Максим разом зі своїм тестем, відомим бізнесменом, звертається до команди ОСА. Під час слідства з’ясовується, що в Ірини було багато коханців, яким вона позичала гроші…

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У 84 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

З якою метою викрали Ірину Стебленко?

Чи причетні до зникнення Ірини її коханці?

Невже Ірину викрали заради грошей або щоб не повертати борги?

Чи вдасться слідчим ОСА врятувати жінку, чи вони все ж запізняться?

Video: «Слід»: чим зацікавить 84 серія детективного серіалу Серіал Слід 84 серія на сайті СТБ вже 25.03.2021. Про що сюжет вісімдесят четвертої серії фільму Слід читайте в анонсі

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