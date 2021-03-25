«Слід»: чим зацікавить 84 серія детективного серіалу
Сьогодні, 25 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 84 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати зникнення бізнес-леді Ірини Стебленко. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Зникнення сурогатної матері, напад на швидку допомогу і серійний маніяк, який полює на молодих брюнеток, ― із чим ще зіткнеться ОСА?
Зникає бізнес-леді Ірина Стебленко. Її чоловікові Максиму телефонують із номера дружини і вимагають за неї викуп. Максим разом зі своїм тестем, відомим бізнесменом, звертається до команди ОСА. Під час слідства з’ясовується, що в Ірини було багато коханців, яким вона позичала гроші…
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У 84 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- З якою метою викрали Ірину Стебленко?
- Чи причетні до зникнення Ірини її коханці?
- Невже Ірину викрали заради грошей або щоб не повертати борги?
- Чи вдасться слідчим ОСА врятувати жінку, чи вони все ж запізняться?
Video: «Слід»: чим зацікавить 84 серія детективного серіалу
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