Сегодня, 24 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 83 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство бизнесмена Тараса Борисова, которого нашла мертвым в парке его жена. Все детали читайте в материале.

«Слід» – многосерийный детективный проект. Каждую новую серию команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Пропажа суррогатной матери, нападение на скорую помощь и серийный маньяк, который охотится на молодых брюнеток, ― с чем еще столкнется ОСА?

На пустыре найден труп бизнесмена Борисова. При нем не было ценных вещей, а это свидетельствует об ограблении. Перед смертью жертву долго избивали, но рядом с телом не обнаружено следов борьбы. Так кто на самом деле совершил это преступление?

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В 83 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему следователи ОСА уверены: смерть наступила не после ограбления, а в результате пыток?

Причастна ли к смерти бизнесмена его жена? Неужели убийство произошло на почве ревности?

Правда ли, что бизнесмен употреблял наркотики?

Удастся ли следователям ОСА найти любовницу бизнесмена Борисова?

Video: «Слід»: чем заинтересует 83 серия детективного сериала Сериал Слід 83 серия на сайте СТБ уже 24.03.2021. О чем сюжет восемьдесят третьей серии фильма Слід читайте в анонсе

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