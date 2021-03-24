Сьогодні, 24 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 83 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач будуть розслідувати вбивство бізнесмена Тараса Борисова, якого знайшла мертвим у парку його дружина. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» – багатосерійний детективний проєкт. У кожній новій серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Зникнення сурогатної матері, напад на швидку допомогу і серійний маніяк, який полює на молодих брюнеток, ― із чим ще зіткнеться ОСА?

На пустирі знайдено труп бізнесмена Борисова. При ньому не було цінних речей, а це свідчить про пограбування. Перед смертю жертву довго били, але поряд із тілом не виявлено слідів боротьби. Так хто насправді скоїв цей злочин?

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У 83 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому слідчі ОСА впевнені: смерть настала не після пограбування, а внаслідок тортур?

Чи причетна до смерті бізнесмена його дружина? Невже вбивство сталося на ґрунті ревнощів?

Чи правда, що бізнесмен вживав наркотики?

Чи вдасться слідчим ОСА знайти коханку бізнесмена Борисова?

Video: «Слід»: чим зацікавить 83 серія детективного серіалу Серіал Слід 83 серія на сайті СТБ вже 24.03.2021. Про що сюжет вісімдесят третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

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