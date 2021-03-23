Сегодня, 23 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 82 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство патрульных Шинкарука и Чубина. Все детали читайте в материале.

Патрульных Шинкарука и Чубина вызывают на место убийства гадалки Беллы Остапчук. В ее квартире Чубин, пользуясь ситуацией, крадет деньги убитой. А в то же утро обоих полицейских находят мертвыми в их патрульной машине. За дело таинственной гибели берутся агенты ОСА.

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В 82 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему патрульный Чубин, прибыв на место преступления, украл деньги гадалки?

Кто убил патрульных?

Сможет ли команда ОСА распутать это загадочное дело?

Кто на самом деле совершил преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 82 серия детективного сериала Сериал Слід 82 серия на сайте СТБ уже 23.03.2021. О чем сюжет восемьдесят второй серии фильма Слід читайте в анонсе

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