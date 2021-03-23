«Слід»: чем заинтересует 82 серия детективного сериала
23.03.2021
Сегодня, 23 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 82 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство патрульных Шинкарука и Чубина. Все детали читайте в материале.
Патрульных Шинкарука и Чубина вызывают на место убийства гадалки Беллы Остапчук. В ее квартире Чубин, пользуясь ситуацией, крадет деньги убитой. А в то же утро обоих полицейских находят мертвыми в их патрульной машине. За дело таинственной гибели берутся агенты ОСА.
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В 82 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Почему патрульный Чубин, прибыв на место преступления, украл деньги гадалки?
- Кто убил патрульных?
- Сможет ли команда ОСА распутать это загадочное дело?
- Кто на самом деле совершил преступление?
Video: «Слід»: чем заинтересует 82 серия детективного сериала
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