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«Слід»: чим зацікавить 82 серія детективного серіалу

23.03.2021

Сьогодні, 23 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 82 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство патрульних Шинкарука і Чубіна. Усі деталі читайте в матеріалі.

слід

Патрульних Шинкарука і Чубіна викликають на місце вбивства ворожки Белли Остапчук. У її квартирі Чубін, користуючись ситуацією, краде гроші вбитої. А того ж ранку обох поліцейських знаходять мертвими в їхній патрульній машині. За справу таємничої загибелі беруться агенти ОСА.

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У 82 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому патрульний Чубін, прибувши на місце злочину, вкрав гроші ворожки?
  • Хто вбив патрульних?
  • Чи зможе команда ОСА розплутати цю загадкову справу?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 82 серія детективного серіалу

Серіал Слід 82 серія на сайті СТБ вже 23.03.2021. Про що сюжет вісімдесят другому серії фільму Слід читайте в анонсі

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