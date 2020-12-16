Интересные факты о детективном сериале «Слід»

11 сентября в эфире телеканала СТБ состоялась премьера многосерийного детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства чуть больше недели занимаются раскрытием резонансных преступлений, но в сети уже полным ходом идут обсуждения проекта. Предлагаем ознакомиться с интересными фактами о детективном сериале, которые удивят многих из вас. Все подробности читайте в материале.

Самый массовый кастинг

Перед стартом проекта кастинг прошли более 10 тысяч актеров-профессионалов и аматоров из разных стран. До этого в Украине таких массовых проб на роли никто никогда не проводил.

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Звездный состав

В сериале собран звездный состав актеров. Одну из главных ролей ― капитана Екатерину Червоную ― сыграла звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк. Роль заместителя председателя ОСА, подполковника полиции Виктора Шаблия исполнил актер театра и кино Борис Георгиевский, который также играл в исторической драме «Крепостная». А вот роль биолога Альбины Панчук в сериале исполнила актриса Альбина Перерва, которая стала популярной после съемок в сериалити «Киев днем и ночью». К слову, по образованию Альбина — специалист по экобиотехнологиям, так что работать в лаболатории для нее не ново. А вот исполнительница роли патологоанатома Марии Небесной — Елена Вознесенская — училась в Харьковском университете МВД и в будущем должна была стать сотрудником Интерпола!

Украинский Тарзан в роли майора полиции

Алексей Суровцев в сериале исполняет роль оперативника, майора спецназа Тараса Рымаря. Работа в проекте «Слід» — его первый опыт в качестве актера. До этого Алексей 15 лет занимался плаванием и даже был в составе Сборной Украины! К тому же в прошлом он профессионально занимался стриптизом и выступал под псевдонимом Mr. Strike.

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Высокотехнологичный офис

Для съемок сериала построили отдельный офис организации ОСА. В нем есть лаборатория, переговорка, морг, тир, комната для допросов, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников. Для создания декораций использовали самые актуальные технологии — сенсорные мониторы, которые в массовой продаже появятся в 2023 году.

Смотрите детективный сериал «Слід» с понедельника по четверг в 20:15!

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