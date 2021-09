Цікаві факти про детективний серіал «Слід»

З понеділка по четвер о 18:05 в ефірі телеканалу СТБ виходять нові серії детективного серіалу «Слід», де співробітники Особливої Слідчої Агенції займаються розкриттям резонансних злочинів. Пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами про детективний серіал, які здивують багатьох із вас. Усі подробиці читайте в матеріалі.

Перед стартом проєкту кастинг пройшли понад 10 тисяч акторів-професіоналів і аматорів із різних країн. До цього в Україні таких масових проб на роль ніхто ніколи не проводив.

У серіалі зірковий склад акторів. Одну з головних ролей ― капітана Катерини Червоної ― зіграла зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк. Роль заступника голови ОСА, підполковника поліції Віктора Шаблія виконав актор театру і кіно Борис Георгієвський, який також грав в історичній драмі «Кріпосна». А ось роль біолога Альбіни Панчук у серіалі виконала актриса Альбіна Перерва, яка стала популярною після зйомок у серіаліті «Київ вдень та​ вночі». До слова, за освітою Альбіна — спеціаліст із екобіотехнологій, тож працювати в лабораторії для неї справа звична.

А ось виконавиця ролі патологоанатома Марії Небесної — Олена Вознесенська — навчалася в Харківському університеті МВС і в майбутньому мала стати співробітницею Інтерполу!

Олексій Суровцев у серіалі виконує роль оперативника, майора спецназу Тараса Римаря. Робота в проєті «Слід» — його перший досвід як актора. До цього Олексій 15 років займався плаванням і навіть був у складі Збірної України! До того ж у минулому він професійно займався стриптизом і виступав під псевдонімом Mr. Strike.

Для зйомок серіалу побудували окремий офіс організації ОСА. У ньому є лабораторія, переговірка, морг, тир, кімната для допитів, кухня для відпочинку і кабінети співробітників. Для створення декорацій використовували найактуальніші технології — сенсорні монітори, які в масовому продажу з’являться лише в 2023 році.

Дивіться детективний серіал «Слід» з понеділка по четвер о 18:05!

