Сегодня, 14 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 69 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочные обстоятельства смерти профессора-психотерапевта. Все детали читайте в материале.

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В 69 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Что за опыты проводил профессор в своей лаборатории памяти?

Кем был таинственный гость, который пытался скрыть следы своего пребывания в лаборатории у психотерапевта?

Почему следователи уверены, что профессора перед смертью ударили током, а затем ему вскрыли вены и оставили на растерзание крысам?

Кто же совершил зверское убийство?

Video: «Слід»: чем заинтересует 69 серия детективного сериала Сериал Слід 69 серия на сайте СТБ уже 14.12.2020. О чем сюжет шестьдесят девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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