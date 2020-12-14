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«Слід»: чем заинтересует 69 серия детективного сериала

14.12.2020

Сегодня, 14 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 69 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать загадочные обстоятельства смерти профессора-психотерапевта. Все детали читайте в материале. 

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В 69 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Что за опыты проводил профессор в своей лаборатории памяти?
  • Кем был таинственный гость, который пытался скрыть следы своего пребывания в лаборатории у психотерапевта?
  • Почему следователи уверены, что профессора перед смертью ударили током, а затем ему вскрыли вены и оставили на растерзание крысам?
  • Кто же совершил зверское убийство? 

Video: «Слід»: чем заинтересует 69 серия детективного сериала

Сериал Слід 69 серия на сайте СТБ уже 14.12.2020. О чем сюжет шестьдесят девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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