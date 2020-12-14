Сьогодні, 14 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 69 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть загадкові обставини смерті професора-психотерапевта. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 69 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Які досліди проводив професор у своїй лабораторії пам’яті?

Ким був таємничий гість, який намагався приховати сліди свого перебування в лабораторії у психотерапевта?

Чому слідчі впевнені, що професора перед смертю вдарили струмом, а потім йому порізали вени і залишили на поталу щурам?

Хто ж скоїв звіряче вбивство?

Video: «Слід»: чим зацікавить 69 серія детективного серіалу Серіал Слід 69 серія на сайті СТБ вже 14.12.2020. Про що сюжет шістдесят дев'ятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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