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«Слід»: чем заинтересует 64 серия детективного сериала

03.12.2020

Сегодня, 3 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 64 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть бизнесмена Дмитрия Бирюка, тело которого нашли в номере отеля. Все детали читайте в материале. 

В 64 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему мужчину не просто ограбили, но еще и отравили?
  • Неужели в смерти бизнесмена виновна его любовница?
  • Имеет ли отношение к смерти Дмитрия Бирюка его партнер по бизнесу?
  • Кто и каким образом подсыпал яд бизнесмену? 

Video: «Слід»: чем заинтересует 64 серия детективного сериала

Сериал Слід 64 серия на сайте СТБ уже 03.12.2020. О чем сюжет шестьдесят четвертой серии фильма Слід читайте в анонсе

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