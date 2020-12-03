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«Слід»: чим зацікавить 64 серія детективного серіалу

03.12.2020

Сьогодні, 3 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 64 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть бізнесмена Дмитра Бірюка, тіло якого знайшли в готельному номері. Усі деталі читайте в матеріалі.

У 64 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому чоловіка не просто пограбували, а ще й отруїли?
  • Невже у смерті бізнесмена винна його коханка?
  • Чи причетний до смерті Дмитра Бірюка його партнер по бізнесу?
  • Хто ж і яким чином підсипав отруту бізнесмену?

Video: «Слід»: чим зацікавить 64 серія детективного серіалу

Серіал Слід 64 серія на сайті СТБ вже 03.12.2020. Про що сюжет шістдесят четвертої серії фільму Слід читайте в анонсі

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