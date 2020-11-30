Сегодня, 30 ноября, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 61 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение дочери покойного оперативника, бывшего друга подполковника Шаблия ― Андрея Ивченко. Все детали читайте в материале.

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В 61 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему похитители приняли решение отрубить пальцы больной диабетом девушки?

Выживет ли девушка после таких пыток?

С какими безжалостными шагами преступника еще придется столкнуться оперативникам?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это дело и поймать преступника?

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