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«Слід»: чем заинтересует 61 серия детективного сериала

30.11.2020

Сегодня, 30 ноября, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 61 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение дочери покойного оперативника, бывшего друга подполковника Шаблия Андрея Ивченко. Все детали читайте в материале. 

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В 61 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему похитители приняли решение отрубить пальцы больной диабетом девушки?
  • Выживет ли девушка после таких пыток?
  • С какими безжалостными шагами преступника еще придется столкнуться оперативникам?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это дело и поймать преступника? 

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