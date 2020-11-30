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«Слід»: чим зацікавить 61 серія детективного серіалу

30.11.2020

Сьогодні, 30 листопада, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 61 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення дочки покійного оперативника, колишнього друга підполковника Шаблія – Андрія Івченка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Топ-10 детективних серіалів

У 61 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому викрадачі вирішили відрубати пальці хворій на діабет дівчині?
  • Чи виживе дівчина після таких тортур?
  • Із якими безжалісними кроками злочинця ще доведеться зіткнутися оперативникам?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цю справу і зловити злочинця?

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