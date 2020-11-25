Сегодня, 25 ноября, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 59 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть 11-классницы Анастасии Царевич, тело которой нашли в сквере. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: Сломанный нос и сгоревший отель: интересные факты из жизни актеров сериала «Слід»

В 59 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему друг погибшей пытался избавиться от собственных вещей? Неужели ему есть что скрывать?

Имеет ли отношение к смерти девушки ее любовник и одновременно любовник ее матери Сергей Белоус?

Кто был третьим мужчиной, следы которого следователи нашли на месте преступления?

Кто на самом деле совершил убийство? Или же это была трагическая случайность?

Video: «Слід»: чем заинтересует 59 серия детективного сериала Сериал Слід 59 серия на сайте СТБ уже 25.11.2020. О чем сюжет пятдесят девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

Читайте нас также в Viber и Telegram.