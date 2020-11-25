Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 59 серія детективного серіалу

25.11.2020

Сьогодні, 25 листопада, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 59 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть 11-класниці Анастасії Царевич, тіло якої знайшли у сквері. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

Більше на тему: Зламаний ніс і згорівший готель: цікаві факти з життя акторів серіалу «Слід»

У 59 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому друг загиблої намагався позбутися власних речей? Невже йому є що приховувати?
  • Чи причетний до смерті дівчини її коханець і одночасно коханець її матері Сергій Білоус?
  • Хто був третім чоловіком, сліди якого слідчі знайшли на місці злочину?
  • Хто насправді скоїв убивство? Чи це була трагічна випадковість?

Video: «Слід»: чим зацікавить 59 серія детективного серіалу

Серіал Слід 59 серія на сайті СТБ вже 25.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят дев'ятої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати