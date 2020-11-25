Сьогодні, 25 листопада, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 59 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть 11-класниці Анастасії Царевич, тіло якої знайшли у сквері. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 59 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому друг загиблої намагався позбутися власних речей? Невже йому є що приховувати?

Чи причетний до смерті дівчини її коханець і одночасно коханець її матері Сергій Білоус?

Хто був третім чоловіком, сліди якого слідчі знайшли на місці злочину?

Хто насправді скоїв убивство? Чи це була трагічна випадковість?

Video: «Слід»: чим зацікавить 59 серія детективного серіалу Серіал Слід 59 серія на сайті СТБ вже 25.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят дев'ятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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