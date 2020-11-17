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«Слід»: чем заинтересует 54 серия детективного сериала

17.11.2020

Сегодня, 17 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 54 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть известного скандального фотографа Николая Ходорова, которого нашли задушенным в собственной машине. Все детали читайте в материале. 

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В 54 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему была похищена камера, на которую Николай снимал свои скандальные материалы?
  • Неужели к гибели фотокорреспондента причастен его коллега Сергей Божко, отпечатки пальцев которого нашли на месте преступления?
  • Кому принадлежат образцы ДНК, изъятые из-под ногтей убитого?
  • Причастен ли к смерти Ходорова бизнесмен и меценат Сахняк, которого узнали на фото?

Video: «Слід»: чем заинтересует 54 серия детективного сериала

Сериал Слід 54 серия на сайте СТБ уже 17.11.2020. О чем сюжет пятдесят первой серии фильма Слід читайте в анонсе

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