Сьогодні, 17 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 54 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть відомого скандального фотографа Миколи Ходорова, якого знайшли задушеним у власній машині. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 54 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому була викрадена камера, на яку Микола знімав свої скандальні матеріали?

Невже до загибелі фотокореспондента причетний його колега Сергій Божко, відбитки пальців якого знайшли на місці злочину?

Кому належать зразки ДНК, які вилучили з-під нігтів убитого?

Чи причетний до смерті Ходорова бізнесмен і меценат Сахняк, якого впізнали на фото?

Video: «Слід»: чим зацікавить 54 серія детективного серіалу Серіал Слід 54 серія на сайті СТБ вже 17.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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