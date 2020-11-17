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«Слід»: чим зацікавить 54 серія детективного серіалу

17.11.2020

Сьогодні, 17 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 54 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть відомого скандального фотографа Миколи Ходорова, якого знайшли задушеним у власній машині. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 54 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому була викрадена камера, на яку Микола знімав свої скандальні матеріали?
  • Невже до загибелі фотокореспондента причетний його колега Сергій Божко, відбитки пальців якого знайшли на місці злочину?
  • Кому належать зразки ДНК, які вилучили з-під нігтів убитого?
  • Чи причетний до смерті Ходорова бізнесмен і меценат Сахняк, якого впізнали на фото?

Video: «Слід»: чим зацікавить 54 серія детективного серіалу

Серіал Слід 54 серія на сайті СТБ вже 17.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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