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«Слід»: чем заинтересует 49 серия детективного сериала

09.11.2020

Сегодня, 9 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 49 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть молодой женщины, тело которой нашли в парке. Все детали читайте в материале. 

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В 49 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Какова причина смерти молодой женщины, которую нашли в парке?
  • Имеет ли отношение к ее гибели парень, который и нашел тело?
  • Станет ли Илья подозреваемым в деле об убийстве молодой женщины?
  • Кто на самом деле совершил преступление? 

Video: «Слід»: чем заинтересует 49 серия детективного сериала

Сериал Слід 49 серия на сайте СТБ уже 09.11.2020. О чем сюжет сорок девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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