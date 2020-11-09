Сегодня, 9 ноября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 49 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть молодой женщины, тело которой нашли в парке. Все детали читайте в материале.

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В 49 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Какова причина смерти молодой женщины, которую нашли в парке?

Имеет ли отношение к ее гибели парень, который и нашел тело?

Станет ли Илья подозреваемым в деле об убийстве молодой женщины?

Кто на самом деле совершил преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 49 серия детективного сериала Сериал Слід 49 серия на сайте СТБ уже 09.11.2020. О чем сюжет сорок девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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