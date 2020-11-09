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«Слід»: чим зацікавить 49 серія детективного серіалу

09.11.2020

Сьогодні, 9 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 49 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть молодої жінки, тіло якої знайшли в парку. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 49 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Що стало причиною смерті молодої жінки, яку знайшли в парку?
  • Чи причетний до її загибелі хлопець, який і знайшов тіло?
  • Чи стане Ілля підозрюваним у справі про вбивство молодої жінки?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 49 серія детективного серіалу

Серіал Слід 49 серія на сайті СТБ вже 09.11.2020. Про що сюжет сорок дев'ятому серії фільму Слід читайте в анонсі

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