Сьогодні, 9 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 49 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть молодої жінки, тіло якої знайшли в парку. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 49 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Що стало причиною смерті молодої жінки, яку знайшли в парку?

Чи причетний до її загибелі хлопець, який і знайшов тіло?

Чи стане Ілля підозрюваним у справі про вбивство молодої жінки?

Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 49 серія детективного серіалу Серіал Слід 49 серія на сайті СТБ вже 09.11.2020. Про що сюжет сорок дев'ятому серії фільму Слід читайте в анонсі

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