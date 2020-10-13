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«Слід»: чем заинтересует 34 серия детективного сериала

13.10.2020

Сегодня, 13 октября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 34 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство бизнесмена и его охранника. Все детали читайте в материале. 

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В 34 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кому принадлежал героин, который нашли в столе убитого?
  • Зачем жертву давно вели сотрудники ДПН Нацполиции?
  • Имеет ли отношение к гибели бизнесмена бывший заключенный, отпечатки пальцев которого были найдены на месте преступления?
  • Кто еще был в квартире бизнесмена в ночь убийства?

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