Сьогодні, 13 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 34 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство бізнесмена і його охоронця. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 34 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Кому належав героїн, який знайшли в столі вбитого?

Навіщо жертву давно вели співробітники ДПН Нацполіції?

Чи причетний до загибелі бізнесмена колишній в’язень, відбитки пальців якого були знайдені на місці злочину?

Хто ще був у квартирі бізнесмена в ніч убивства?

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