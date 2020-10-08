Сегодня, 8 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 32 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть владелицы салона красоты Татьяны Баченко. Все детали читайте в материале.

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В 32 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему следователи ОСА не сразу определили причину смерти Татьяны Баченко?

Имеет ли отношение к смерти Татьяны ее муж, ведь намедне они хотели развестись?

После какого факта подозрение в убийстве упало на молодого любовника Татьяны Виталия Столярчука?

Какие впечатляющие факты о смерти Татьяны узнают следователи ОСА?

Video: «Слід»: чем заинтересует 32 серия детективного сериала Сериал Слід 32 серия на сайте СТБ уже 08.10.2020. О чем сюжет тридцать второй серии фильма Слід читайте в анонсе

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