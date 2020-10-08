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«Слід»: чим зацікавить 32 серія детективного серіалу

08.10.2020

Сьогодні, 8 жовтня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 32 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати смерть власниці салону краси Тетяни Баченко. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 32 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому слідчі ОСА не відразу визначили причину смерті Тетяни Баченко?
  • Чи причетний до смерті Тетяни її чоловік, адже напередодні вони хотіли розлучитися?
  • Після якого факту підозра в убивстві впала на молодого коханця Тетяни Віталія Столярчука?
  • Які приголомшливі факти про смерть Тетяни дізнаються слідчі ОСА?

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