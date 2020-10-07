Сегодня, 7 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 31 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть молодой женщины, тело которой нашли в пригороде Киева. Все детали читайте в материале.

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В 31 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Почему в теле погибшей женщины, которое нашли в пригороде Киева, были обнаружены кристаллы морской соли?

Кто и зачем перевез тело так далеко в лес?

Какие версии преступления будут разрабатывать сотрудники ОСА?

Удастся ли Особому Следственному Агентству раскрыть это преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 31 серия детективного сериала Сериал Слід 31 серия на сайте СТБ уже 07.10.2020. О чем сюжет тридцать первой серии фильма Слід читайте в анонсе

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