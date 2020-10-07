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«Слід»: чим зацікавить 31 серія детективного серіалу

07.10.2020

Сьогодні, 7 жовтня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 31 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати смерть молодої жінки, тіло якої знайшли в передмісті Києва. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 31 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому в тілі загиблої жінки, яке знайшли в передмісті Києва, було виявлено кристали морської солі?
  • Хто і навіщо перевіз тіло так далеко в ліс?
  • Які версії злочину розроблятимуть співробітники ОСА?
  • Чи вдасться Особливій Слідчій Агенції розкрити цей злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 31 серія детективного серіалу

Серіал Слід 31 серія на сайті СТБ вже 07.10.2020. Про що сюжет тридцять першого серії фільму Слід читайте в анонсі

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